打击官僚主义和黑恶势力保护伞等为中国今年反腐重点

中共中央纪委中国国家监委在微信公众号发文介绍今年反腐重点。

据中共中央纪委中国国家监委公众号1月18日报道，十九届中央纪委四次全会在北京召开，对今年纪检监察工作作出部署。

中纪委公众号文章总结了今年纪检监察工作的重点。

其中，打击脱贫攻坚中搞形式和官僚主义是重点之一。文章举例道，脱贫攻坚中的形式主义包括：搞数字脱贫、虚假脱贫，搞劳民伤财的形象工程、政绩工程等。

监察重点还包括在民生领域搞“微腐败”的行为，比如贪污侵占、优亲厚友等。

文中举例，四川省雷波县溪洛米乡原乡长冯莹盈沉迷赌博，把困难儿童的生活补助金共计88万（人民币，下同，17.28万新币）多元取出来还高利贷。冯莹盈2018年4月主动投案后被开除党籍，移送司法。

打击放纵包庇黑恶势力的“保护伞”也是反腐重点，例如云南孙小果案和湖南新晃操场埋尸案。

监察重点还包括打击妨碍惠民政策落实的行为，例如重庆安全技术职业学院原党委副书记、院长杜晓阳，其隐瞒政策，随意克扣、冒领、贪污困难学生的补助金。杜晓阳2018年7月开除党籍，移送司法。

文中还提到，今年还要继续坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，重点查处不收敛不收手的违纪违法问题，将重点打击严重阻碍党的理论和路线方针政策贯彻执行、严重损害党的执政根基的腐败分子。

中纪委也将严厉打击金融领域的腐败问题。十九届中央纪委四次全会提出，“深化金融领域反腐败工作”，消减腐败存量、遏制腐败增量。

今年中央纪委全会公报还明确指出：“对巨额行贿、多次行贿的严肃处置。”

除此以外，各种风险背后的腐败问题，国有企业搞腐败的，资源、土地、规划、建设、工程等领域的腐败，地方债务风险中隐藏的腐败，在医疗机构内外勾结欺诈骗保的等等，都是今年反腐的重点关注对象。