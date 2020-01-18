台媒：国民党内有人提议郭台铭参选党主席

台湾媒体报道，国民党内部有人提议，应仿效民进党2008年败选模式，由党外的鸿海创办人郭台铭担任党主席，用企业经营方式重振国民党，彼此互相成就。郭台铭办公室回应，从未听说此事，无从表达意见。

据《联合报》1月18日报道，该媒体获悉，国民党内部人士提议由郭台铭参选党主席。虽然郭台铭不是国民党党员，但若郭台铭有意愿，一定有为郭台铭开门的方式。

《联合报》未具体说明消息的具体来源。

据报道，约有20名国民党中央委员会委员、百名党代表认可郭台铭参选党主席的想法，且这些人绝非在初选时力挺郭台铭，而是一路力挺国民党总统候选人韩国瑜的人，现阶段他们认为郭台铭是最好人选，目前仍在持续与党内沟通中。

党内人士认为，国民党如果一直都是在内部找人，很难有新气象，应仿效民进党2008年败选时，找了不在权力核心的蔡英文担任党主席，带领民进党起死回生的模式，而郭台铭正是“国民党的蔡英文”。

不过，党内人士说，若郭台铭要参选党主席，必须满足一个前提，要签下不参选总统的保证书。主要考量是，前党主席吴敦义因有参选台湾总统的私心，才把国民党搞成今天的局面，国民党现在需要一个无私的领导者。

党内人士认为，签保证书只是一种政治表态，宣示自己能够无私办理党务，若郭台铭真的把国民党带领得很好，届时呼声高、人气高，参选总统也是顺理成章的事。

透露消息的人士分析，郭台铭担任党主席可以用企业角度经营国民党。若他能成功重振国民党，助高雄市长韩国瑜度过罢免危机，也将会有历史定位，国民党与郭台铭可互相成就。

该人士坦言，这个想法在党内提出讨论之后，的确反对声浪大。质疑主要为郭台铭主动退出国民党，造成国民党分裂一事，但他们认为，郭台铭最终没有独立参选总统，也没有表态支持亲民党总统候选人宋楚瑜，对国民党仍有善意。

不过，郭台铭办公室回应，从未听说此事，无从表达意见。

根据国民党党章规定，党员、曾任中央评议委员或中央委员，经具党权的党员3%以上连署者，可申请登记为国民党主席选举候选人。

国民党已公告党主席补选时程，17日起到2月3日开放参选人进行党员连署，1月30日至1月31日受理参选人领表，2月3日至4日受理参选人登记，3月7日进行投开票。