中国官方首度公布形式官僚主义数据 去年案例逾7.4万

中共中央纪委国家监委今天（19日）公布最新中国查处违反中共中央八项规定精神问题统计表，并首次公开发布查处形式主义、官僚主义问题的数据，其案例达7.49万起。

根据中央纪委国家监委网站的消息，这是中央纪委国家监委连续第76个月发布全国查处违反中央八项规定精神问题统计表数据。除了首次向社会公开发布查处形式主义、官僚主义问题的数据之外，与之前相比，这次发布的月报统计表也对查处享乐主义、奢靡之风问题的数据统计指标进行了优化调整。

在最新公布的数据统计表中，增加了“贯彻党中央重大决策部署有令不行、有禁不止，或者表态多调门高、行动少落实差，脱离实际、脱离群众，造成严重后果”等四类突出问题。统计表显示，全中国共查处形式主义、官僚主义问题7.49万起，处理中共党员干部10.80万人。

数据统计指标也对享乐主义、奢靡之风问题类型作出调整，在长期关注“四风”问题并持续做好相关数据统计的基础上，将原数据统计指标中的九类问题调整为“违规收送名贵特产和礼品礼金”“违规吃喝”“违规操办婚丧喜庆”“违规发放津补贴或福利”“公款旅游以及违规接受管理和服务对象等旅游活动安排”“其他”六类问题。 统计显示，中国2019年共查处享乐主义、奢靡之风问题6.14万起，处理中共党员干部8.62万人。

中央纪委国家监委相关负责人说，调整数据统计指标，是贯彻落实中共总书记习近平关于加强作风建设重要指示批示精神，贯彻落实中共十九届四中全会、中共中央纪委四次全会部署要求的具体举措。 负责人也说，各级纪检监察机关要充分发挥数据统计指标体系“指挥棒”、“风向标”重要作用，全面落实实事求是、依规依纪、精准处置的工作要求，坚持稳中求进总基调，保持工作定力，从讲政治的高度整治形式主义、官僚主义，紧盯薄弱环节严查享乐、奢靡问题，驰而不息纠治“四风”，为中共和国家事业发展提供作风保障。