香港学校传出教师标识港警孩童身份 校方称已跟进这起事件

有“光头警长”之称的香港葵涌警署警长刘泽基前天（17日）在微博发文，转载关于香港一所学校有教师被指标识港警男童身份的事件。涉事学校对此说，已跟进这起事件。

据刘泽基转载的讯息内容，这起事件由一名警员的妻子撰写，发生在去年10月底，地点位于圣公会德田李兆强小学。这名作者提到，7的儿子当时在课堂上说爸爸是警察，之后班主任和另外两位教师在课堂上提问，家中有谁当警察，或是谁支持警察。

作者谴责老师的做法是在班级里明确标识出警察子女及支持警察的孩子，并声称教师之后常常寻找一些莫须有的原因来谩骂和苛责这些孩子，变向引导学生对警察的仇恨，引导其他孩子对警察子女和支持警察的孩子进行孤立和嘲笑，但教师却对学生的语言暴力视而不见。

作者写到，儿子在校园受到同学孤立和嘲笑，曾见精神科医生、临床心理学家及社工，诊断学校处境令小朋友严重受压，导致行为及情绪倒退，需要休学并转校。

作者也提到，曾向教育局观塘分区投诉学校，但是形容对方态度恶劣，多次询问她是否要作出投诉，认为对方无意跟进。她说，对教育局及教育界表示非常绝望，认为若师德不存，校园难安，对香港未来感到堪忧。

圣公会德田李兆强小学老师昨天在校网发声明说，就近日社交媒体上有关学校的传闻，校方得悉后已立刻启动危机处理程序，并严谨跟进事件，致力为学童提供一个安全的学习环境。校方也说，近日已紧密联络家长，希望提供一切可行的协助，并称学校一直重视正向教育，将会继续贯彻关心学生成长的理念，秉承专业，为学生提供优质的教育。

教育局发言人说，在获知这起事件后已与涉事学校联络，了解事件详情及提供意见，引述校方称已作出跟进。据香港01报道，发言人说，局方一直积极与相关家长联系，提供适切的协助及支援，也非常重视教师的专业操守，教师的言论和行为须符合专业操守和社会期望。发言人也提到，教师应透过言传身教为学生树立良好榜样，并以合理的方式表达意见，局方与学校会继续严肃处理有关事件，采取适当的跟进。