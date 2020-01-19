为孩子买家教机发现含色情内容 江西母亲要厂商赔偿12万人民币

中国江西一名母亲前年为孩子买了一台家教机，后来发现家教机含色情内容，因而要求厂商赔偿12万元（2.3万新元）。

据江西网络广播电视台“都市现场”微信公号14日报道，这名母亲钟女士声称，为了帮助孩子学习，2018年4月份在瑞金当地的专柜买了一台步步高家教机。

钟女士说，当时她花费了2000多元买的这台家教机，指望能帮家里上初中的孩子学英语。销售员告诉钟女士，这款是百分之百的纯家教机，家长在手机上就可以监控孩子的学习情况，上面所有的软件都可以通过家长的手机进行开启和关闭，孩子的学习动态都能实时显示。

可是，小孩用了一段时间，不仅成绩没有提高，现在连考上高中都成了问题。

钟女士说，孩子之前的成绩虽然不算很优秀，但是120分的卷子考90分没问题，全校排400名左右，读高中绝对没问题，而现在只能考20分、30分，这让她大为惊讶。

通过询问，孩子承认自己拿这款学习机来看网络小说，当时她也没想太多，直到有一天她把一款背单词的软件关掉后，孩子突然变得很暴躁，砸东西、不吃饭也要她打开这款软件，钟女士打开软件一看，发现里面有一部黄色小说还附带视频。

钟女士说，涉黄的内容，就在步步高家教机内置的一款名为知米背单词的软件里，孩子在上面看的是一部网络小说，页面下方还有一张尺度较大的成人图片，上面写着“寂寞”、“脱光”等露骨的字眼，右下角还有一个“开始游戏”的按钮。赣州当地的经销商告诉钟女士，要联系南昌这边的售后。钟女士于是和步步高南昌售后取得了联系。

“步步高家教机”南昌地区售后工作人员则声称，他们的机子没问题，软件也没问题，之所以出现这种情况，是因为用用户在评论里发布了一些链接，点进这些链接就能看一些玄幻小说之类的，目前他们已经将这款软件从应用商店下架了。

工作人员说，他们愿意全款回购这台步步高家教机，并额外赔付钟女士1000元。钟女士对此表示不能接受，并要求步步高方面支付小孩三年的一对一补习费加精神损失费共计12万元。步步高售后工作人员对于这一要求表示无法接受。