中国LNG需求快速增长 日企将LNG卖给中企

随着中国液化天然气（LNG）需求快速增长，加上日本LNG需求持续增长的时代走向结束，有日本企业通过专卖多余的LNG来抑制成本增加，包括向中企出售液化天然气。

据日经中文网今天（19日）报道，日本静冈燃气启动了将液化天然气分装到存储罐中、转售到中国的业务。公司首先把装有18吨液化天然气的存储罐试验性向中石油出售五个，并力争2020年内签署在三年里向中石油每年供应数万吨液化天然气的合同。

静冈燃气2018年投入约1500万日圆（18万新元），引进用于存储罐的液化天然气充填设备。液化天然气通常利用载重7万吨的大型船只运输。采用18吨存储罐的背景是，把液化天然气分开销售的需求在最近两到三年在中国增加。

静冈燃气由于县内的工厂关闭等影响，导致燃气需求减少。公司正利用长期合同每年采购约120万吨液化天然气，但日本国内年销量仅为100万吨左右，每年会剩余10万至20万吨。所以，公司计划争取中国等地的需求，到三年后通过存储罐每年销售10万吨左右。

此外，福冈市的西部燃气也在2019年测试通过存储罐向中国出售液化天然气，三井物产在营业等方面提供了协助。公司也通过长期合同采购液化天然气，但由于日本的燃气零售自由化，九州电力涉足城市燃气零售，西部燃气正在被夺走客户，因此西部燃气将把多买的液化天然气转售给中国。

中国很多地区缺乏管线，不少燃气企业把液化天然气装在存储罐里、用卡车或小型船只运输。报道称，中国企业和地方政府今后预料被要求拥有一定量的液化天然气储藏设备，存储罐需求也有望增加。