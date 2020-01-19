中国两部门提出今年底部分禁止或限制塑料制品销售与使用

中国国家发展和改革委员会和生态环境部今天（19日）发布 《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（以下简称《意见》），提出今年底率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。

据《新京报》报道，在今天举行的国家发改委发布会上，发改委新闻发言人孟玮介绍，《意见》按照“禁限一批、替代循环一批、规范一批”的原则，分2020年、2022年、2025年三个时间段，明确了加强塑料污染治理分阶段的任务目标，对不同类别塑料制品提出了相应管理要求和政策举措。

根据国家发改委网站公布的《意见》，到2020年底，部分地区及领域将禁止、限制分塑料制品的生产、销售和使用。到2022年，减少一次性塑料制品消费量，推广替代产品，提升塑料废弃物资源化能源化利用比例，并在在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域，形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。到2025年，基本建立塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度，以及形成多元共治体系，替代产品开发应用水平进一步提升，降低重点城市塑料垃圾填埋量，并有效控制塑料污染。

《意见》也要求研发推广绿色环保的塑料制品及替代产品，培育有利于规范回收和循环利用，和减少塑料污染的新业态新模式。另外，《意见》还要求规范塑料废弃物资源化利用，加强塑料废弃物回收清运，开展塑料垃圾专项清理。