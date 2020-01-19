武汉市府说春节期间将减少大型公众聚集性活动

中国湖北医疗组专家今天（19日）就新型冠状病毒引起的肺炎疫情说，随着检测工作的进一步开展，预计新增病例还可能继续增加。武汉市政府则公布，春节期间将减少大型公众聚集性活动。

据新华社报道，武汉就新型冠状病毒感染的肺炎综合防控工作举办记者会。湖北省医疗组专家、武汉市金银潭医院副院长、主任医师黄朝林在会上说，国家、省市专家组结合临床表现、流行病学史和病原学检测结果综合判断，在16日和17日两天分别确认四例、17例患者。

黄朝林说，武汉市高度重视患者救治工作，集中患者、集中资源、集中专家、集中收治，将确定的新型冠状病毒感染肺炎全部收治在该市定点医院，联合医疗救治专家组采取轮班制，24小时值守市定点医院，截至1月17日已有19例患者治愈出院，并说新型冠状病毒感染的肺炎总体是可治的。

武汉市疾病预防控制中心主任、主任医师李刚则说，结合已知患者的临床表现，密切接触者医学观察报告，以及前期相关流行病学调查结果，目前综合判断，对本次的疫情初步印象是新型冠状病毒的传染力不强，不排除有限人传人的可能，但持续人传人的风险较低，而随着各项防控措施的实施与落实，李刚认为疫情是可防可控的。

武汉副市长陈邂馨说，当地将采取多项防范疫情扩散的措施，包括密切接触者实施分类监测管理、加强离武汉旅客体温检测工作、继续加大华南海鲜批发市场休市后管控力度，并按照“非必须，不举办”的原则，加强春节期间大型公众聚集性活动的管理，减少大型公众聚集性活动。