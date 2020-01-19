民众盼望2月2日领结婚证 中国民政部吁理性对待登记日期

今年2月2日，因完整写法为“20200202”，被称为千年一遇的“完全对称日”，不少中国民众希望在这个日子领结婚证，但正逢国家法定公休日。中国民政部官员今天（19日）对此说，部分民政局表示照常办公，但全国不宜硬性规定，并希望公众理性对待登记日期。

据澎湃新闻报道，今早中国民政部举办2020年第一季度例行新闻发布会，民政部社会事务司司长王金华回应媒体发问时说：“婚姻是人生大事，希望选一个特别的日子进行婚姻登记，反映了人民群众对幸福生活的期待，完全可以理解。”

不过，王金华也说，考虑到2月2日是国家法定公休日，各地区的办公条件、系统管理及具体规定有所不同，全国不宜硬性规定。

王金华说，媒体、网民反映的“对称日”、“吉祥日”等，代表了一种美好意愿。但婚姻幸福与否，与登记日期是否为“吉祥日”、“好日子”无关，只要两人感情牢固、琴瑟和鸣、相濡以沫，每天都是好日子，每天都是唯一的，每天都值得纪念。他也希望广大公众和结婚登记申请人理性对待结婚登记日期，不必要扎堆在一些特殊日期进行登记。

据王金华介绍，一些地方已经表示将在2月2日这一天照常办公，开放登记，为大家提供婚姻登记服务，他们为这些地方点赞。在此，他们提醒广大群众要及时关注当地政府或民政部门发布的信息，按要求前往办理。

据澎湃新闻早前的报道，表态在2月2日“加班”的城市包括西安、成都、武汉、郑州、福州、九江、深圳、南昌、杭州、眉山、青岛、潍坊等地。

为了防止出现登记扎堆、排队拥挤的情况，王金华也建议开放登记的地方实行网上或电话预约服务，并告知当事人准备好相关证件材料、错峰登记，同时也要按照规定落实好人员调休和加班补贴等事宜。对于在休息日不为大家提供婚姻登记服务的地方，王金华也希望公众理解和谅解。