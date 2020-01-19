中国计划生育政策使出生人口减少 成结婚率下降最主要原因

中国民政部官员今天（19日）说，中国自上世纪七八十年代开始实行计划生育政策，导致出生人口数量减少，成为当前结婚率下降的最主要原因。

据中新社报道，中国民政部今早举行例行新闻发布会，有记者提出关于中国结婚率持续走低、离婚率则持续走高，以及不婚、晚育现象的问题。

杨宗涛回应时说，2014年起中国结婚率逐年下降，主要有三方面的原因，即适婚人口总数下降；随着经济社会的发展，不少人的婚姻观念发生了变化；以及高等教育的普及化。

杨宗涛解释，对于很多“80后”“90后”而言，晚婚、不婚等现象越来越常见，社会包容度也在提高。此外，高等教育的普及也让年轻人受教育的年限增加，结婚年龄不断推迟，相当一部分适婚人口没有结婚。

杨宗涛说：“结婚和生育密切相关，结婚率降低会影响人口出生率，进而影响经济社会发展，对此我们应该引起足够重视。”

杨宗涛也提到，民政部和各级民政部门下一步将完善相关社会政策，加大宣传引导力度，引导社会公众树立积极的恋爱观、婚姻观和家庭观，也希望社会各方共同关心关注适婚人群的婚姻问题，积极创造有利条件，让更多的适龄人群走进婚姻、建立家庭。

民政部社会事务司司长王金华也在会上公布，初步统计，中国去年婚姻登记机关共办理结婚登记947.1万对，离婚登记415.4万对。对比前年全国有1010.8万对登记结婚，446.1万办离婚登记，中国结婚和离婚登记总数去年都下滑。但王金华也说，2019年的结婚率和离婚率尚在统计当中，要以正式公布数据为准。