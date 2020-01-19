“自主研发”产品含他人编译器 中科院计算所职员被令停职

中国科学院计算技术研究所上周公布由科研团队自主研发的“木兰”编程语言体系，后来被发现开发包有他人成品。中科院计算所就此对团队负责人做出停职检查的决定。

综合中新社、澎湃新闻、科学网和每日经济新闻报道，中科院计算所15日下午正式对外发布该所科研团队自主研发、面向新一代人工智能和物联网应用的“木兰”编程语言体系，并推出“木兰”开源软件包，供全球用户免费下载获取。

项目负责人、中科院计算所编译实验室员工刘雷说，“木兰”是中科院计算所团队完全自主设计、开发和实现的编程语言，与之配套的编译器与集成开发工具也完全由团队自主实现。

“木兰”编程语言随后被网上的计算机业内人士质疑是Python语言的套壳产品。据了解，Python语言在1991年发明，是一种跨平台的计算机程序设计语言。

刘雷昨天承认，其中一个编译器是基于Python开源编译器进行的二次开发，但在接受采访中将木兰编程语言和编译器夸大为完全自主开发，并对于此次事件在网络上造成的不良影响致歉。

中科院计算所今天在官网说，经所科研道德委员会初步调查，“木兰”语言是刘雷创办的中科智芯公司研发的面向青少年编程教育的集成化产品，该产品的开发包中包含了Python开源编译器，对外却声称“完全自主”，该行为存在欺瞒与虚假陈述的科研不端问题。

中科院计算所还说，已对刘雷做出停职检查的决定，并就管理责任责令编译实验室负责人作深刻检讨。