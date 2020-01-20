武汉肺炎病例激增 扩散至北京深圳等地

中国武汉新型冠状病毒肺炎病例激增，官方通报在过去两天新增136起病例，武汉累计病例大增至198起，死亡病例增加一例。另外也首次出现跨省病例，北京确认两起新型肺炎病例，深圳确认一例，并另有八例观察病例隔离治疗，浙江则五例发热呼吸道症状患者。

据武汉市卫健委官网通报，本月18日，新增病例59例，死亡一例，治愈出院五例，19日截至晚上10时的新增病例为77例，治愈出院一例。

武汉卫健委指出，在136例患者中，男性66例、女性70例；年龄最小的25岁，年龄最大的89岁；发病日期均在2020年1月18日前；首发症状大多为发热、咳嗽或胸闷、呼吸困难。其中轻症100例、重症33例、危重症三例（其中死亡一例）。

截至1月19日晚上10时，武汉市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例198例，治愈出院25例，死亡三例。

另据北京市大兴区卫健委消息，大兴区医疗机构接诊两名有武汉旅行史发热患者，后确认为新型冠状病毒感染的肺炎病例。两名患者已在定点医院接受隔离治疗，目前无呼吸道症状，病情平稳。

深圳卫健委今天通报，该市昨天（19日）出现首例确诊病例，目前正在救治中，另有八例观察病例在定点医院隔离治疗。

确诊患者为66岁现居深圳的男性，去年12月29日曾赴武汉探亲，今年1月4日返深后就诊，11日转至深圳市定点医院隔离治疗，19日确认为新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例。

浙江省卫健委今天也通报说，自17日以来在温州、舟山、台州、杭州陆续发现五例武汉来浙并出现发热等呼吸道症状患者，目前均在定点医院隔离治疗，病情稳定。一旦确诊将及时向社会公布。

在中国境外，韩国继泰国、日本之后，今天也出现确诊病例。

据路透社报道，韩国疾病控制与预防中心（KCDC）表示，韩国境内证实出现首例确诊的新型冠状病毒病例。患者是一名35岁中国妇女，她于周日（19日）从武汉飞往首尔仁川国际机场。

随着春节人口流动高峰期临近，防止武汉肺炎扩散将更具挑战性，中国官媒《环球时报》发表社评文章，呼吁把全部相关信息通报公众。“如果有哪个地方发现了新型肺炎病例而为了‘不破坏春节气氛’把消息压下来，那样对政府的公信力将最终造成灾难性的打击”。

文章也提到，武汉新型肺炎让很多人联想到2003年的非典疫情，国内舆论对它的重视在逐渐上升。“非典的早期是出现了晚报瞒报的，那样的事情在中国决不能重演”。