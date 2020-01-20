武汉肺炎病例激增 扩散至北京深圳等地

发布 / 2020年1月20日 7:12 AM

更新 / 2020年1月20日 4:24 PM

中国武汉过去两天新增136起新型肺炎病例。图为身穿白色制服的医护人员前天将一名病患送往接收新型肺炎病例的武汉金银潭医院。（法新社）

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中国武汉新型冠状病毒肺炎病例激增，官方通报在过去两天新增136起病例，武汉累计病例大增至198起，死亡病例增加一例。另外也首次出现跨省病例，北京确认两起新型肺炎病例，深圳确认一例，并另有八例观察病例隔离治疗，浙江则五例发热呼吸道症状患者。

据武汉市卫健委官网通报，本月18日，新增病例59例，死亡一例，治愈出院五例，19日截至晚上10时的新增病例为77例，治愈出院一例。

武汉卫健委指出，在136例患者中，男性66例、女性70例；年龄最小的25岁，年龄最大的89岁；发病日期均在2020年1月18日前；首发症状大多为发热、咳嗽或胸闷、呼吸困难。其中轻症100例、重症33例、危重症三例（其中死亡一例）。

截至1月19日晚上10时，武汉市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例198例，治愈出院25例，死亡三例。

另据北京市大兴区卫健委消息，大兴区医疗机构接诊两名有武汉旅行史发热患者，后确认为新型冠状病毒感染的肺炎病例。两名患者已在定点医院接受隔离治疗，目前无呼吸道症状，病情平稳。

深圳卫健委今天通报，该市昨天（19日）出现首例确诊病例，目前正在救治中，另有八例观察病例在定点医院隔离治疗。

确诊患者为66岁现居深圳的男性，去年12月29日曾赴武汉探亲，今年1月4日返深后就诊，11日转至深圳市定点医院隔离治疗，19日确认为新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例。

浙江省卫健委今天也通报说，自17日以来在温州、舟山、台州、杭州陆续发现五例武汉来浙并出现发热等呼吸道症状患者，目前均在定点医院隔离治疗，病情稳定。一旦确诊将及时向社会公布。

在中国境外，韩国继泰国、日本之后，今天也出现确诊病例。

据路透社报道，韩国疾病控制与预防中心（KCDC）表示，韩国境内证实出现首例确诊的新型冠状病毒病例。患者是一名35岁中国妇女，她于周日（19日）从武汉飞往首尔仁川国际机场。

随着春节人口流动高峰期临近，防止武汉肺炎扩散将更具挑战性，中国官媒《环球时报》发表社评文章，呼吁把全部相关信息通报公众。“如果有哪个地方发现了新型肺炎病例而为了‘不破坏春节气氛’把消息压下来，那样对政府的公信力将最终造成灾难性的打击”。

文章也提到，武汉新型肺炎让很多人联想到2003年的非典疫情，国内舆论对它的重视在逐渐上升。“非典的早期是出现了晚报瞒报的，那样的事情在中国决不能重演”。

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