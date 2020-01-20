加拿大将审理孟晚舟是否涉“双重犯罪”

中国电讯巨头华为首席财务官孟晚舟引渡美国案进入庭辩程序，加拿大法庭当地时间1月20日将就这一案件是否符合在美国和加拿大同属犯罪这一“双重犯罪”引渡标准进行审理。

综合《纽约时报》《华盛顿邮报》等媒体报道，美国司法部指孟晚舟涉嫌欺诈相关银行，因此要求加拿大当局在2018年12月1日，于孟晚舟过境时将其逮捕。孟晚舟过后获准保释，但不得离开温哥华市区范围。她的律师团队则提出上诉，试图阻止加拿大应美国要求，将孟晚舟引渡至美国。

温哥华高等法院已安排在今年1月至11月间，分四次进行相关引渡聆讯，首轮将于当地时间1月20日至24日之间进行。

彭博社本月17日分析，孟晚舟避免被引渡到美国的可能性仅为1%。

报道称，加拿大司法部在递交给法庭的文件中表示，孟晚舟被控罪名符合加拿大引渡条款中“双重犯罪”原则，其被控误导汇丰银行的行为，在加拿大也是犯罪，应当以涉嫌欺诈将她引渡到美国。

而孟晚舟的律师团队则指出，孟晚舟被控行为在加拿大不属违法，加拿大开始受理引渡案时，加拿大并没有对伊朗实施制裁。

假如孟晚舟符合引渡所需的“双重犯罪”原则，法院会于6月展开第二轮聆讯，就加拿大边防部门怀疑“隐瞒刑事调查”（covert criminal investigation）误导孟晚舟一事进行争辩。

孟晚舟被捕导致加拿大与中国关系迅速恶化。法新社本月17日的一篇报道中指出，加拿大已有声音呼吁司法部长拉麦提（David Lametti）介入这一案件，为了中加两国关系的改善而释放孟晚舟。

报道引述法律专家鲍廷的话说：“司法部长有权在任何时候叫停引渡程序。”他指出，加拿大以前也曾有过这样的先例。