中国计划到2025年底减少一次性塑料的使用

中国发改委19日表示，将在未来五年内禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，以帮助遏制全球塑料污染几大来源之一。

根据发改委周日（19日）发布的声明，到今年年底，直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋。

中国国家发展改革委说，到2022年，中国将大大减少在电子商务，快递和外卖食品中使用一次性塑料餐具，同时推广应用替代产品。到2025年，中国将基本建立塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度。

随着网购和食品外卖已成为日常生活的一部分，中国对塑料产品的使用增加，甚至农村地区也不例外。

中国已采取措施解决塑料泛滥的问题，包括在上海等试点城市引入强制性的垃圾分类处理系统。发改委表示，中国将全面禁止废塑料进口，不过没有给出截止日期。

中国称，到2020年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管，目标是到2025年，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%。

到2022年底，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋。到2025年底，禁令将推广至全国范围。