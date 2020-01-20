深圳正隔离治疗八例新型肺炎观察病例 料相关风险将持续增加

深圳卫健委20日通报新型管状病毒感染的肺炎病例情况，表示19日该市出现首例确诊病例，目前正在救治中，另有八例观察病例在定点医院隔离治疗，追踪调查和医学观察正在进行中。

深圳卫健委也警告，春节期间迎来运输高峰，人员大规模流动，新型冠状病毒感染病例输入深圳的风险将持续增加，但当前疫情仍可防可控。

据深圳卫健委消息，确诊病例为男性，66岁，现据深圳。患者在2019年12月29日赴武汉探亲，2020年1月3日出现发热、乏力等症状，1月4日返深后就诊，1月11日转至深圳市定点医院隔离治疗。

经广东省、深圳市疾控中心采用优化后的检测试剂盒检测，呈新型冠状病毒核酸阳性。1月18日，标本送至中国疾控中心进行病毒核酸复核检测，结果为阳性。1月19日，经国家卫生健康委疫情领导小组下设的诊断组专家对该病例进行评估，确认为新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例。

通报指出，现医院组织全力救治，患者病情稳定。另有八例观察病例在定点医院隔离治疗，追踪调查和医学观察正在进行中。

深圳卫健委表示，高度重视新型冠状病毒感染的肺炎防控工作，在国家和广东省的支持下，按照市委、市政府要求，各相关部门通力合作，防治工作有序进行：一是成立了专项工作组和专家小组，全力救治患者，深入开展流行病学调查，加强密切接触者跟踪管理；二是启动了全市的联防联控工作机制，在机场、码头、火车站、客运站等场所启动体温监测工作，加强病例排查；三是加强发热门诊管理，做好预检分诊，避免漏诊和误诊；四是开展爱国卫生运动，加强环境整治，做好农贸市场管理，取缔违法售卖野生动物行为。

专家提醒，目前冬春季呼吸道传染病高发，居家和公共场所要保持室内空气流通。市民要勤洗手，注意个人卫生，前往人流密集场所注意佩戴口罩。如有发热、呼吸道感染症状，特别是持续发热不退，要及时到医疗机构就诊。