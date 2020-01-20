消息：英国电信和沃达丰考虑敦促英相勿禁华为

英国媒体引述消息人士报道称，英国最大的两家电信业者，即英国电信（BT Group）和沃达丰（Vodafone）正在考虑敦促英国首相约翰逊（Boris Johnson）不要禁止中国华为，以免危及下一代移动网络的推出。

据路透社报道，消息人士称，英国电信和沃达丰正考虑致函约翰逊，表达他们认为没有证据支持全面禁止华为，敦促约翰逊基于事实来做出决定。

路透社没有对消息人士的身份做具体的说明。

英国预计本月将就是否让华为参与5G网络的建设做出最终决定。

美国政府官员以安全为由，推动全面封杀华为。沃达丰之前表示，全面禁止这家中国公司将使其损失数亿英镑，并大大放缓5G网络的推出。沃达丰的广播网络采用的是华为设备。

该公司一年前暂停在其核心网络中部署华为设备，等待西方国家政府对使用华为设备的风险做出全面的评估。

英国电信也在其网络中采用华为设备，但并未将华为设备部署在其固定网络的智能核心上，并将华为设备从其移动网络的核心中移除。英国电信还将华为排除在其未来5G网络的投标程序之外。

华为副总裁张建岗周二表示，他相信英国政府将根据证据，“而非未经证实的指控”来做出决策。

他补充说：“英国的两个议会委员会认为，没有禁止华为供应5G设备的技术理由，本周军情五处(MI5)负责人称‘没有理由认为’英国与美国的情报共享关系将因英国继续使用华为技术而受损。”

英国电信和沃达丰未就致函一事置评。