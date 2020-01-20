香港行政会议成员：港警使用武力远少于西方

美国国会及行政当局中国委员会发表报告，指香港的自治及基本自由遭进一步侵蚀，香港行政会议成员、资深大律师汤家骅昨日（19日）逐点反驳，强调《逃犯条例》涵盖所有必要的人权保障措施，修订条例并没有侵蚀香港自由。



据《星岛日报》报道，汤家骅指出，“一国两制”的落实面临许多威胁，最大威胁来自假资讯、政治宣传及自我审查，并表示只要有暴乱，便会有警暴的指控，认为香港警方所使用的武力与其他西方国家相比只是微不足道。

汤家骅在港台节目《给香港的信》提到，美国国会及行政当局中国委员会的报告就香港近期事件作出三点观察，包括香港在“一国两制”下的自治及基本自由受到进一步侵蚀、香港警察使用过分武力及不恰当地操作人群管制装备，及北京以宣传、虚假资讯及审查的方式，意图左右有关香港示威的报道内容。

汤家骅反问，修改一条现有法例如何侵蚀香港的宪制和其保障的自由，他批评，最不合逻辑的是委员会一方面要求维护香港法治及司法独立，另一方面指控由向司法机关把关的引渡制度侵蚀香港自治。

他表示，每当暴乱出现，便会有警暴的指控，与美、英、法等国家相比，香港警察所使用的武力显得微不足道，七个月的动荡中并无一人因警方行动而死亡，反而暴徒却导致一人死亡，并指警方需要应对示威者射箭、投掷汽油弹等行为。

他称，香港及“一国两制”毫无疑问正经历艰难时期，“一国两制”的落实面临许多威胁，当中最大的威胁是政治宣传、虚假资讯及自我审查。