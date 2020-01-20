韩国瑜高雄菜场拜年只拜一半 被讽“沾酱油”

高雄市长韩国瑜视察凤农市场，停留大约45分钟，向一半摊商拜年，不如去年停留1.5小时，向所有摊商拜完年才离去，民进党议员林智鸿刚好也到凤农市场，韩国瑜已转往高雄果菜市场，林智鸿表示，摊商向他抱怨韩国瑜拜年“沾酱油”，感觉很没有诚意，他批评韩国瑜“鸵鸟心态”，民众会用罢免票对决。

据绿媒《自由时报》报道，韩国瑜20日清晨连赶三个行程，视察前镇鱼市场、凤农、高雄果菜市场，6时许于凤农市场走了一圈，向一半摊商拜年，并于现场发红包后，才转往高雄果菜市场，不同于去年他花了1.5小时，逐一向所有摊商拜完早年，还留在市场吃完早餐才离去。

民进党议员林智鸿今刚好也到凤农市场，逐一向摊商拜早年，现场并发放春联，经摊商告知才获悉韩国瑜刚离去，许多摊商与民众向他表达支持罢韩行动。

林智鸿说，有摊商向他抱怨韩国瑜到菜市场，但匆匆快速走过，带着一群人绕了一大圈，并未一摊一摊向大家拜年，像是“沾酱油”，感觉很没有诚意。

林智鸿指出，韩国瑜称“政治太热不是好事，经济要热起来”，但庶民经济最具代表性的市场，对罢韩声浪真的很热，很多人跑来问他连署时间，他感受到市民“迫不及待”心情。

林智鸿说，韩国瑜连扫个市场都“鸵鸟心态”不敢直接面对民意虚心检讨，仅用闪躲回避方式以对，市民非常有智慧，反应也很直接，看不到韩国瑜的真心诚意，就是“用罢免票对决”。