香港连10年居房价最难负担城市榜首 抛离温哥华及悉尼

国际公共政策顾问机构Demographia周一（20日）公布的2019年国际房价负担能力报告显示，香港连续第10年登上房价最难负担城市榜首，房价对家庭入息中位数比率由上年度的历史高位20.9倍轻微回落至20.8倍，仍远远抛离第二位加拿大温哥华的11.9倍。

路透社引述调查结果，香港的指数属严重负担不起（severely unaffordable），回落幅度低于第二及第三位的温哥华及澳洲悉尼，该两城市最新的房价对家庭入息中位数比率分别为11.9倍及11倍，2018年分别为12.6倍及11.7倍。

报告称，过去一年，一些属于负担不起的主要市场的房价上涨速度虽有所放缓，然而这趋势不足以实际改善住房负担能力。

报告指出，始自殖民地时代（早于70年代），香港的新住宅发展严格由政府控制，政府为住宅用地的唯一供应来源，这与实行自由土地使用制度的国家不同，房价上涨与这种限制性监管环境有关。

但这种情况近年有所改变，土地供应专责小组建议通过规划及中长期进行填海发展房屋，冀改善房屋供应及负担能力。此外，近期私人发展商亦贡献出部分土地予政府，以舒缓房屋供应短缺情况。

在2019年的调查中，有31个城市的房价属“严重负担不起”（房价对家庭入息中位数比率在5.1倍及以上），澳洲五个城市悉数进榜，负担比率中位数为6.9倍。

该衡量住宅楼价负担能力的比率，是以一个城市的房价中位数除以家庭全年入息中位数计算，数值愈大负担能力愈差。根据香港的最新数字，意味着一个家庭须不吃不喝20.8年才能买得起一间住房。

据香港政府的数据，去年11月楼价指数按月回升1.8%，终止了此前受社会风波及本港及外围经济不明拖累的连续五个月跌势；去年1-11月楼价指数累计升幅近6.9%。

“Demographia International Housing Affordability Survey”的调查覆盖八个国家（澳洲、加拿大、中国、爱尔兰、新西兰、新加坡、英国及美国）共309个大都会城市的楼价，而香港是该项调查唯一的中国城市。数据主要来自去年首三季。

至于最可负担房价头10个城市悉数位于美国，排首位的为罗彻斯特（Rochester）， 房价对家庭入息中位数比率只为2.5倍，克里夫兰（Cleveland）及奥克拉荷马城（Oklahoma City）均以2.7倍紧随其后。