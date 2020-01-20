骆惠宁于人民日报撰文：维护国家主权是港澳基本的宪制责任

新任中国中央人民政府驻香港联络办公室主任骆惠宁在中共中央机关报《人民日报》撰文表示，准确把握“一国两制”的正确方向，是香港重新纳入国家治理体系后保持长治久安的必然要求。

据《 人民日报 》1月20日刊登的骆惠宁的文章，骆惠宁首先写道，习近平在澳门回归20周年，视察澳门期间发表的讲话，对“一国两制”事业的正确方向具有重大指导意义。

他表示，对澳门经验有了更深刻的认识，感受到借鉴澳门经验，完善香港“一国两制”体系的意义，也感受到中央驻港机构所肩负的责任。

骆惠宁强调，港澳自回归之日起，重新纳入了国家治理体系，维护国家主权、安全、发展利益是港澳基本的宪制责任和政治要求。

他表示，对于特别行政区而言，如果国家安全体制机制长期缺位，外部势力就能够无所顾忌进行渗透破坏，“一国两制”实践就面临被冲击和破坏的极大风险。

他举例澳门，回忆了澳门在2017年8月23日遭遇“8·23天鸽”超强风灾的历史。骆惠宁写道，当时基本法和驻军法相关规定首次启动，驻军千余名官兵投入道抗灾救灾中，是制度设计与社会政治基础实现良性互动的最佳范例。

骆惠宁引述习近平视察澳门时的话，“爱国主义教育兹事体大，希望特别行政区政府教育部门和学校担负起主体责任”，表示这一点对香港同样非常重要。

他写道，香港社会各界支持港府在全社会尤其是青少年中大力加强宪法和基本法教育、国情教育、中国历史教育等，善“一国两制”条件下香港教育治理制度体系，筑牢香港“一国两制”实践的社会政治基础。

骆惠宁还引述习近平2017年视察香港时的话，“我们既要把实行社会主义制度的内地建设好，也要把实行资本主义制度的香港建设好。”

他强调，在“一带一路”、粤港澳大湾区建设战略下，香港应该比以往任何时候都更有条件和机遇去实现宏伟蓝图。香港应早日从政治雾霾中走出，聚焦到发展这个第一要务上来。