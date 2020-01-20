国民党考虑禁60岁以上人士选中常委

国民党代理主席林荣德、代理秘书长曾铭宗表示，希望通过协调的方式，让年纪较大且没有民意基础的人，不要参选国民党中央委员会委员。

据《自由时报》报道，曾铭宗今日在台湾立法院（1月20日）受访时，对于国民党中央常务委员林荣德提出要让60岁以上的人全部退出中常会作出表态。

曾铭宗表示，外界对中常委有不同意见，希望通过协调的方式，让年纪相对比较资深而且没有民意基础的人，不要参与下一次中常委的选举。

他说，“我非常赞成这样的方向”，后续相关作法会更细致。

至于是否此举会造成党内不同派系反弹，曾铭宗说，林荣德与他涉及的党务，没有受到任何派系影响，假如各界有不同意见，可以表达出来。

曾铭宗介绍，本周三会在中常会上提案成立改革委员会，把有民意基础的县市长跟立委、民代吸纳进委员会，找出改革的相关策略，让国民党能永续经营，办法还在研拟中，中常会通过后会尽快邀请县市长一起参加。

曾铭宗指，改革委员会有四大方向，包含有关国民党的组织，例如中常会的组成问题，还有国民党的财务、两岸论述及如何吸纳青年到国民党里等问题。

曾铭宗也提及，国民党现在一年要花2亿多元（新台币，899.79万新币），开源节流是未来改革重点，财务如果没办法支应，不是可行之计，将进行相关财务改革。