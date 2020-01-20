环时：非典早期瞒报那样的事决不能重演

中共中央机关报《人民日报》旗下市场化报章《环球时报》发表评论文章指，非典的早期出现了晚报瞒报的情况，那样的事情在中国决不能重演，希望中国社会防控新型肺炎无论在医学、社会管理还是在舆论上都比2003年迈出一大步。

据《环球时报》1月19日发表的社评，文章指，武汉新型肺炎让很多人联想到2003年的非典疫情，国内舆论对它的重视在逐渐上升。目前没有形成当年非典时的那种恐慌，大概有两个原因，一是疫情的扩散情况不像当年的非典那样汹涌，二是它的死亡率不像非典那样高。

不过春节即将到来，大陆人员流动将形成一个爆发期，防止武汉新型肺炎的扩散也将面临一场考验。

文章主张，要加大筛查力度，同时一定要把全部相关信息通报公众。如果有哪个地方发现了新型肺炎病例而为了“不破坏春节气氛”把消息压下来，将对政府的公信力造成灾难性的打击，也可能触发加倍的社会恐慌。

文章写道，非典的早期出现了晚报瞒报，那样的事情在中国决不能重演。这次新型疫情没有非典那样恐怖，希望中国社会无论在医学上、社会管理上还是在舆论上都比2003年向前迈出一大步。

文章提议，该做的隔离一定要果断实施，相关信息的公布同样要果断。这样反而可以增强社会的信心。

文章最后提及了国际舆论，指国际对武汉肺炎的关注在逐渐增加，国外的各种猜测性信息会通过各种途径传到国内。有关方面只要及时、全面地公布信息，就完全能够做到主导相关的信息供给，不让外部信息的片面误导公众。