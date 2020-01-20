欧盟执委不认同严格把关会拖延5G推出 对华为风险的辩论升温

欧盟内部市场与服务执委布莱顿（Thierry Breton）驳斥仰赖欧洲企业建造5G网络将会拖延其推出的说法，加入了德国内部对中国华为风险日益激烈的辩论。

据路透社报道，布莱顿当地时间周日（1月19日）在慕尼黑数字生活设计会议（Digital Life Design）的一场演说中警告德国和其他地区的决策者，新5G技术需要比前几代更严格的安全规定。

布莱顿表示，“设定严格的安全条件将不会拖延5G在欧洲的推出。”“欧洲，当然包括德国在内，处于正轨之上。我们没有、也不会推迟在欧洲布建5G网络。”

布莱顿的警告和德国内政部长哲侯弗（Horst Seehofer）的评论呈现反差，哲侯弗本周稍早表示，若将中国企业排除在外，欧洲5G网络建设将会至少延迟五至十年。

布莱顿表示，欧洲应该保有其“技术主权”，在战略领域确保拥有本地的替代方案。布莱顿在新的欧盟执委会中主掌规模庞大的“单一市场”部门，负责制定行业政策。

欧盟成员国应该在其5G网络中应用的“工具盒”安全标准将会在本月准备妥当，布莱顿补充称，“欧洲欢迎所有人，但我们会发布越来越多的明确规定，所有人都当遵循这些规定。”

布莱顿在他的演说中并未明确提及禁止华为，他称“任何一家公司、无论是否为欧洲企业，如果能够遵守欧洲规定，我们都欢迎。我们不会建立一个欧洲堡垒。”

路透在报道中写道，但是优待诺基亚（NOKIA）及爱立信（Ericsson）等欧洲企业的呼声，以及设立更多严格的安全规范，将为华为竞争对手所乐见。