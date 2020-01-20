南投妇女武汉返台时发烧 未出现上呼吸道感染症状

台湾南投县一名44岁女性前往中国大陆武汉旅游，返台时被海关检出发烧症状，经地方政府追踪，初步确认仅为发烧，并未出现上呼吸道感染症状，今天被安排到南投医院诊疗，县府也呼吁从大陆返台的民众应加强自主管理。

据台湾《联合报》报道，南投县府今天（20日）上午召开县务会议，卫生局长黄昭郎会中指出，该名44岁女性日前赴中国武汉、张家界旅游，因返国时被检出发烧，海关按规定通报县市政府进行追踪，经初步确认，该女性仅出现发烧症状，上呼吸道无感染状况，民众毋须过度紧张。

黄昭郎也提到，地方高规格看待防疫，针对武汉肺炎8日召集县内各医疗院所开会，强化医护人员自我防护检查概念，明天安排南投医院进行防疫演练，针对海关通报发烧个案，昨已先派员前往访视，并安排至卫福部南投医院感染科进一步诊疗。

县长林明溱也呼吁，近期到大陆旅游或洽公，请务必注意自身健康，若出现感冒、发烧和咳嗽等症状，应提高警觉自主防护，并尽速到医院做检查，避免恶化错失治疗期或传染给其它民众，而春节期间防疫业务不打烊，连系窗口24小时开放。

此外，随着天气变冷，各地季节性流感加剧，为降低疫病肆虐，县府除开放学生、长辈等族群接种，也透过活动设摊扩大接种，去年度采购13万7000剂流感疫苗目前剩不到5000剂，预计过年前就会用尽。