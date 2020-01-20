男童将磁力珠塞入尿道 专家：儿童两性教育待加强

中国上海一医院在三天里收到了两例同为11岁的患儿病例。儿童尿路感染，被发现将磁性金属球塞进尿道。医学专家提醒，应该全方位提升孩童安全意识，尤其是对于青春期孩童对性的好奇心，应该加强引导。

据澎湃新闻报道，记者1月20日从上海交通大学医学院附属新华医院获悉，该院三天里收到了两例同为11岁的患儿病例。

第一例11岁患儿是因为反复尿路感染前来就医，男孩告诉医生，9月初曾往尿道里放过肥皂块，医生给予了抗感染治疗，可尿路感染持续反复发作，长达四个月。

孩子的膀胱镜检查显示，尿道中段有许多金属球，表面已经出现了大量的黑色锈状物，周围尿道粘膜糜烂水肿。

术中拍片提示，尿道中存在大量金属球。由于金属球有磁性，吸在一起，最终只能手术取珠，共取出了10颗金属磁力珠。未来，这个孩子还有可能面临一系列后遗症。

孩子之后表示，他玩一串磁力珠时，突然想把它们塞进尿道，可是当他想把磁力珠串拉出体内的时候，却发现少了几颗。于是想到塞入肥皂，增加润滑，将磁力珠排出体外。男孩因为羞于启齿，不敢向家长和医生提及缘由。

第二个11岁的男孩实地讲出了他往尿道里放东西的情况，影像检查显示，孩子的膀胱内有数十颗金属磁力珠吸引在一起。最终医生用传统手术方式，取出了34颗磁力珠。

新华医院儿泌尿外科主任耿红全说，这已经不是新华医院第一次接诊这样的患儿来，此前几年均有发生。他希望通过这次的案例情况，可以再次提醒家长、老师，青春期儿童对两性问题充满好奇，可他们却缺乏科学的知识。

耿红全认为，学校和家庭应从儿童心理出发，取得信任，科学引导。万一发生异物入体事件，也要尽可能体谅孩子，消除他们的害怕心理，尽可能引导他们讲出病情，否则会一定程度上误导医生，延误治疗。