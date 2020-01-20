民调︰逾七成不期待韩国瑜四年后再选总统

台湾民意基金会公布的民调显示，受访民众中，有72.4 ％对高雄市长韩国瑜四年后再选总统持不期待的态度。

据《自由时报》报道，台湾民意基金会今天（1月20日）公布了一系列在选后所做的民意调查，其中有一个题目是“国民党总统候选人韩国瑜这次获552万​​余票落选，您是否期待他四年后卷土重来再选总统？”

结果显示，仅6.2％的受访民众表示对此非常期待、8.9％表示还算有期待，25.1％表示不太有期待、47.3％则一点也不期待，另有12.7％没有意见或是拒答。

这份结果意味这仅有15%的民众期待韩国瑜卷土重来，有高达72%的受访民众表示不期待。

进一步分析民调显示，政党倾向为国民党的支持者，也仅有35%的受访者期待他卷土重来，而民进党支持者有87%不期待他四年后继续参选台湾总统，其中有66％表示对此“强烈不期待”。

在高雄市民中，有约77％不期待他再选总统，仅有11％表达期待，与其他地区的受访者所呈现的结果大同小异。

台湾民意基金会董事长游盈隆分析，韩国瑜面临罢免危机，而从这份民调来看韩国瑜目前的处境确实不佳。

本次调查在2020年1月14日至15日进行，有效样本1078人，抽样误差在95％信心水准下约正负2.98%。