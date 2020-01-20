民调：45％民众不赞成蔡英文兼民进党主席

台湾民意基金会的民调显示，台湾总统蔡英文的声望达56.7%，回到2016年上任时的高峰，但不赞成蔡英文兼任民进党主席的比例达45%。

据《自由时报》报道，台湾民意基金会今天（1月20日）公布的民调显示，在20岁以上的台湾人当中，有56.7%的人基本上赞同蔡英文处理重大事件的方式，约27%的人表示不赞同，赞同的人比不赞同的人多30%。

在是否赞成蔡英文兼任民进党主席的调查中，有8.7%表示非常赞成，22.3% 还算赞成，26.1%不太赞成，18.9%一点也不赞成，另有6%的受访民众表示不知道或者拒绝回答。换言之，在台湾选民中，仅有31%基本上赞成蔡英文兼党主席，有45%不赞成，不赞成比赞成多12%。

对于台湾行政院长苏贞昌的施政表现，最新民意显示，大选过后有56.2%的受访人基本上满意苏贞昌上任一年的整体施政表现，29.6%表示不满意，满意的人比不满意的人多26%。这是苏贞昌上任以来所获得的个人最高施政满意度。

不过对苏贞昌的民调中也呈现隐忧。民调做了内阁13个部会的首长知名度，结果显示：61.7%的人无法说出任何一位部长的名字，只有38.2%的人可以说出至少一位部长的名字。参与发表会的学者丁庭宇认为，这是苏贞昌的隐忧，部会首长应要有独立的“官格”。

本次调查在2020年1月14日至15日进行，有效样本1078人，抽样误差在95％信心水准下约正负2.98%。