中国工信部长：今明两年是汽车企稳筑底关键期

中国工业和信息化部部长苗圩预计，今明两年将是汽车企稳筑底的关键时期。今年的产销规模总体大概能够维持在2,500万辆左右，可能是零增长或者略微负增长。

据路透社报道，苗圩周一（1月20日）在中国国务院新闻办公室的发布会上说，在内外部环境发生深刻变化、经济出现下行压力的背景下，中国汽车行业在持续了28年正增长之后，2018年首次出现了产销量负增长，进入了市场和产业结构的调整期。

但从他说，去年下半年开始，随着企业有序调整应对和相关促进消费政策的逐步落实，汽车的产销量同比降幅在不断收窄。11月当月，产量同比出现了正增长，市场的信心有所恢复。

苗圩分析，“现在最大的问题还是汽车行业基础研究投入还不够、一些颠覆性的技术缺失、创新能力还有待提升，这是长期性的问题。当然我们也面临新能源汽车补贴退坡、传统汽车排放升级等短期性影响，整个行业依然面临着较大的下行压力。”

他提到，要做好顶层设计，尽快编制发布《新能源汽车产业发展规划（2021年-2035年）》，围绕着电动化、智能化、共享化等趋势，推动新能源汽车产业融合创新、高质量发展。

同时要研究促进汽车消费的政策，评估新能源汽车补贴的政策。

苗圩提到，“原来定的是2020年底之前新能源汽车的补贴将完全退出，去年退坡的时间节点是6月底，前不久召开的汽车百人会论坛当中，很多人就问今年退坡是一次还是两次，会不会退两次？今年会不会退完？我基于这种场景说了，今年我们正在研究，退坡的政策可能要平缓一些。同时我们还要研究促进二手车流通，鼓励支持农村汽车市场开拓等方面的政策。”

苗圩指，对有条件的汽车企业，经过自身检测之后实行告知承诺制，政府不再要求做重复的检测。

中汽协发布数据显示，2019年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%。新能源汽车受补贴退坡影响销量也出现了十年以来的首次下滑，同比下滑4%。

面对中国国内新能源车大幅下滑，去年特斯拉（Tesla）在上海的工厂产品一下线就受到追捧，且价格下调。

对此苗圩指，特斯拉新能源汽车国产化下线并下调价格，从市场竞争来看，这在短期内无疑会给国内的其他新能源汽车企业带来一定压力和挑战。

但是从长远来看，可以倒逼中国汽车企业加大技术创新力度，加快战略转型，从总体上来看也有助于中国汽车市场竞争走向国际化，促进行业转型升级。

苗圩说，“综合来看，我国的汽车产业具有完整的工业体系，还有全世界最大的汽车市场，对于未来我们仍然有充足的信心。”