中华儿慈会将全部退回为吴花燕募集的款项

中国民政部对中华少年儿童慈善救助基金会发出责令改正通知书，指出儿慈会为吴花燕募捐的行为，不符合儿慈会的宗旨和业务范围。中华儿慈会发布声明，表示将全部退回为贵州女大学生吴花燕募集的款项。

据央视新闻客户端报道，中华儿慈会1月20日发布声明，声明指，9958儿童紧急救助中心的项目募捐方案的受益人为零至18岁的困境大病儿童，吴花燕的年龄超出了救助范围，违反了规定。

儿慈会今天收到了中国民政部的责令改正通知书。民政部指，儿慈会为吴花燕募捐的行为，超出了募捐方案限定的救助范围，不符合儿慈会的宗旨和业务范围，责令其妥善处理募捐款项并向社会公布。

儿慈会根据民政部的通知精神，决定将于2020年1月20日把为吴花燕募集的善款1004977.28元（人民币，下同，197367.14新币），全部原路退回给捐助人。退款将在15个工作日内完成。

儿慈会表示，将杜绝此类事件再次发生，希望今后公众继续监督儿慈会的各项工作。

贵州贫病女大学生吴花燕因身患重病、体重一度跌至43斤，被媒体称为“43斤女大学生”。吴花燕1月13日去世后，有媒体指中华儿慈会的9958平台为吴花燕进行了募捐，募集总额达到百万元，但吴花燕仅收到两万。