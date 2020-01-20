香港扩大武汉肺炎怀疑个案监测 武汉赴港航班须填健康申报表

香港卫生署今天（1月20日）举行新闻发布会，介绍为应对武汉肺炎实施的新措施。

据《星岛日报》报道，香港食物及卫生局局长陈肇始介绍，因应武汉新型冠状病毒疫情最新情况，港府将会采取三项新措施。

香港卫生署长陈汉仪介绍，明日起在武汉的航班实施健康申报表制度，来港乘客要填写申报表。该制度只在武汉航班实施。

如果乘客拒绝填写，最高可被罚款5000元（港币，下同，867.64新币）及监禁六个月。

当局还会扩大呈报范围，将去信医生及私家医院加强对怀疑个案的监测，呈报有发烧、急性呼吸系统感染、肺炎的病症，呈报14日内去过湖北省，去过大陆医院或接触过肺炎病人的对象。

在公立医院方面，医院管理局行政总裁高拔升指，医管局已有足够三个月使用的防御装备，将继续配合政府防控策略，同时根据新的准则进行围堵策略，以早通报、早隔离、早发现病人。

医院管理局现在有大约500张负气压病床随时可用，目前使用率大约50%至60%，随时可以接收有需要的病人。

医院管理局正发展快速测试，加强处理病人样本能力。医管局指，如果疫情扩展，例如出现本地确诊个案、或个案数目急速上升，会启动指定诊所，有需要时48小时内在七个医院联网各自启动一间诊所，以腾出空间。

医管局介绍，在过去24小时，公立医院共接收了七名怀疑个案。七名病人包括两男五女，年龄介乎一岁至67岁。自2019年12月31日起，截至今日中午12时，卫生署卫生防护中心共接获106宗符合呈报准则的怀疑个案。

病人样本已送交卫生署化验，所有呈报个案中有20人留院隔离，18人情况稳定。还有两名病人因自身疾病情况状况较严重，其中一人危殆，一人严重。公立医院至今没有确诊感染新型冠状病毒个案。