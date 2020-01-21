故宫开车事件 院长道歉副院长停职却再次引发质疑

北京故宫博物院院长王旭东今天（21日）凌晨就女子开奔驰进故宫一事，在官方微博上向公众致歉。致歉书称，故宫博物院分管副院长和保卫处处长被停职检查。但这则致歉声明却再次引发质疑。

王旭东在致歉书里称，近期发生的“开车进故宫”事件引发社会高度关注，引起公众对故宫文物保护的担忧，他代表故宫博物院再次向社会公众诚挚道歉。

致歉书称，1月13日，经故宫批准的闭馆日活动有200余人参加，原定停车场车位已满，故宫相关部门将停车场变更为午门内金水河南侧临时停车场。该区域地面是现代材料，多年来一直作为闭馆时的通道和临时停车场。

致歉书称，此次事件反映出故宫博物院在内部管理和社会服务中存在的短板不足。经研究决定，对负有领导责任的故宫博物院分管副院长和保卫处处长停职检查。故宫博物院将汲取教训，以此为戒，全面加强管理，认真进行整改。对故宫内所有车辆通道、停放场所进行排查，确保不对故宫文物造成损害，确保故宫安全，全力守护好故宫，为社会提供更多更好的公共服务。

很多网民对这份道歉声明表示不买账，纷纷在故宫官方微博的评论区中留言，对当天活动的内容表示质疑，怀疑故宫办的活动是否与所谓的“撒欢儿”有关， 还有网民质疑故宫为何在凌晨发布道歉声明以及未公布具体细节等，更有人认为道歉内容漏洞百出、不能服众。

有网友揶揄说，请故宫介绍一下申请开车进故宫的条件和方法，并质疑“什么身份的人士才有资格被邀请开车进故宫来参加活动”。