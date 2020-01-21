“武汉肺炎”病例增多 口罩在线上线下多平台热销缺货

由新型冠状病毒2019-nCoV引起的肺炎病症开始在武汉以外的中国城市出现，官方20日报道指，截至当天晚上8时，中国境内累计确诊新型冠状病毒肺炎病例218例（武汉198例，北京五例，广东14例，上海一例），四川、云南、浙江等省份也都出现疑似病例。

据自媒体“盒饭财经”报道，官方通报所带来恐惧，远比通报本身的内容蔓延得更快。微博、朋友圈掀起了一波“口罩”的热度，有网友在微信朋友圈反馈，药房、机场口罩数量购买量大增，甚至出现“一罩难求”的情况。

报道指出20日在北京、杭州、武汉等地采访当地药房及居民，发现N95系列口罩热销，部分店铺已经缺货。

而在社交媒体平台微博#医用外科口罩#话题下，累计阅读8842.9万，讨论8451。

其中，表达的主要有这几类：询问哪里能买到口罩的，晒口罩照片并询问自己的口罩买的是否正确的，吐槽药店、京东、美团都已卖断货的口罩，吐槽坐地起价的口罩，询问哪些口罩龙头股想买入等。

在电商平台京东上，搜索口罩关键词，3M、霍尼韦尔等知名厂商KN95级别的口罩均已经缺货。

饭盒财经注意到，部分网上平台销售的口罩并没有经过相关测评及认证，但依然借着目前的情绪打出“防流感病毒”、“有效隔离病毒”等字样，有违反《广告法》规定的嫌疑。

“武汉肺炎”在中国多个城市出现病例，引起口罩销售热潮。图为旅客戴着口罩踏入北京西站。（路透社）

“武汉肺炎”在中国多个城市出现病例，引起口罩销售热潮。图为戴着口罩的乘客在北京西站等候前往武汉的列车。（路透社）

“武汉肺炎”在中国多个城市出现病例，引起口罩销售热潮。图为戴着口罩的中国旅客，抵达泰国曼谷素万那普国际机场。（路透社）

“武汉肺炎”在中国多个城市出现病例，引起口罩销售热潮。图为武汉市金银潭市医院附近，戴着口罩的行人。（路透社）