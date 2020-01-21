路透：中国今年经济料增5.9% 全年再降准1个百分点

路透最新季度调查显示，中国2019年经济料增长6.1%，2020年GDP（国内生产总值）季度增速将呈现前高后低态势，全年预计增长5.9%；而通胀在一季度触顶之后会逐渐回落，预计今年全年CPI（居民消费价格指数）同比上涨3.1%。

鉴于通胀不会成为货币政策的明显掣肘，而降低社会融资成本是今年货币政策的重要目标，路透采访的分析师因此预计，中国央行2020年料再下调存款准备金率1个百分点，年底处在11.5%；而LPR（贷款市场报价利率）一年期品种今年也会继续下调，全年预计下调25bp（基点），年底处在3.9%。

至于存贷款基准利率将维持不变，一年期分别持稳在1.5%和4.35%。

“如果中美之间贸易摩擦缓和，以及中国国内财政和货币政策跟去年力度相仿，逆周期的、对冲式的，而不是大力刺激，经济自发性地快见底回升了。大概2019年四季度是底，2020年有温和的弱复苏，”摩根士丹利中国首席经济学家邢自强称。

他表示，2020年毕竟是小康决胜之年，财政和货币政策即使力度不加大，也要保持在去年水平，预计政策支持力度至少不会减弱，但是传导效应会变好，因为外部环境不再恶化，企业真的有财政货币方面的支持政策，乘数效应更容易发挥出来。

路透访问逾20家机构的预估中值显示，中国2019年四季度GDP预计同比增长6.0%，2020年前两个季度分别增长5.9%、三、四季度均增长5.8%；而通胀在一季度触及峰值4.4%后，伴随着猪肉价格逐渐下行，CPI同比涨幅在二、三、四季度将分别回落至3.9%、3.1%和2.0%。

而考虑到1月初央行已经普降存款准备金率，受访机构预计，一季度存准率料维持在12.5%不变，然后二季度再下调50个基点，三季度和四季度分别下调25个基点，年底将处在11.5%；至于一年期存贷款基准利率年内将分别持稳在1.5%和4.35%。

而去年报价机制改革后的LPR也会继续下调，倘若按照既往节奏每次下调5bp，那么一年期品种一季度预计下调两次至4.05%，二季度下调一次至4%，三季度再下调两次至3.9%，四季度则持稳在3.9%不变。目前一年期品种报4.15%，下一次报价在1月20日（下周一）。

2020年自带多重“光环”：中国“十三五”收官之年、全面建成小康社会的决胜之年、“三大攻坚战”的关键一年、资管新规过渡期的结束之年。决战决胜态势明显，中国经济仍需保持一定增速。

而降低社会融资成本毫无疑问是今年中国货币政策的重要目标。央行除了在去年底正式发布存量浮动利率贷款的定价基准转换为LPR的相关规定，加快存量贷款“换锚”，还在今年1月1日送出“降准”大礼包，自1月6日起全面降准0.5个百分点，体现了逆周期调节，释放长期资金约8,000多亿元人民币。

瑞银证券首席中国经济学家汪涛亦认为，未来中国政府有望出台更多温和宽松措施，但政策可能仅会小幅放松。预计2020年央行还将降准50个基点、降低MLF（中期借贷便利）利率10-15个基点，时点可能在一季度通胀见顶之后。

备受关注的中美经贸磋商方面，本周中美两国签署第一阶段协议在即，以缓和持续了18个月之久的关税战。而美国财政部周一在其拖延很久的半年度汇率政策报告中也取消了对中国汇率操纵国的认定。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊表示，“本着‘双赢’的原则，中美贸易谈判会相向而行，但在一些核心问题上的分歧会导致过程比较曲折且周期会拉的较长”。