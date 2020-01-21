联合创始人王慧文退出美团点评日常管理事务

美团点评20日公布，联合创始人、执行董事及高级副总裁王慧文，因个人追求原因将于2020年12月退出公司的日常管理事务。但仍会继续担任公司董事，所以其持有的不同投票权将不会发生变化。

在退出公司的日常管理事务后，王慧文将继续履行董事职务并致力於公司的战略规划、组织发展和人才发展。

在王慧文给出的公开信中，他写道：“一直以来我都不能很好的处理工作与家庭、健康的关系；也处理不好业务经营所需要的专注精进与个人散乱不稳定的兴趣之间的关系；不热爱管理却又不得不做管理的痛苦也与日俱增；我也一直担心人生被惯性主导，怠于熟悉的环境而错过了不同的精彩。”

据虎嗅APP分析，目前美团已经来到一个急需寻找新增长点的阶段，如果美团只是靠外卖、酒店业务的话，估值已经没有更大空间了。

原本美团精于以较低成本快速试错，小步快跑，但如今打的新市场皆体量甚大，不用大资本投入是撬动不起来的。

此时，若美团犯错，犯的可不再是小错误，也不再是以千万为单位。据闻，美团近年尝试并维持的业务比如打车、快驴，亏损都是10亿以上，而且腐败传言不断。

千亿市值的公司之所以搭建起自己的生态圈，是为了在内部和外部形成多股力量来竞争新市场，比自己做更加降低管理成本和失败成本，也给与人员更多流动和成长空间。