英媒：蚂蚁金服非公开售股对公司估值达2000亿美元

消息人士透露，全球最大独角兽蚂蚁金服在以非公开方式发售股票，对公司估值达2000亿美元（下同，约2693亿新元），使其在最有价值的非上市公司中的排名进一步提升。

据路透社报道，另外三名消息人士透露，蚂蚁金服正在准备推进最终在香港和中国内地上市的计划。

蚂蚁金服是阿里巴巴的关联公司，在2018年的一次融资中，其隐含估值为1500亿美元。

外界关于蚂蚁金服在准备今年首次公开发行(IPO)的揣测升温。蚂蚁金服是全球最大的独角兽公司，即估值在10亿美元以上、创办时间相对较短的未上市科技公司。

两位消息人士称，蚂蚁金服的顾问团队最近就股票发售事宜接洽了潜在买家，寻求在上市前构建股东基础。

一名蚂蚁金服发言人表示，公司没有IPO的计划及时间表。

另一位知情人士说，去年底，蚂蚁金服的少量股票在二级市场进行交易，对公司的估值为2000亿美元。由于事属机密，所有消息人士都拒绝具名。

蚂蚁金服的一些投资者将持股打包成理财产品，因此从技术上讲，他们可能不算全部持有这些股票，这可能会让IPO的监管审批变得更加复杂。

前两名消息人士中的一位表示，一些高管通过阿里巴巴创始人马云掌控的有限合伙人机制持有蚂蚁金服的股票，他们也在出售部分持股。

根据中国国内IPO的上市规则，公司的控股股东或实际控制人有三年锁定期的限制。

总部位于杭州的蚂蚁金服运营着阿里巴巴的支付宝业务，并向支付宝用户提供储蓄和信贷产品。去年，阿里巴巴将其享有的蚂蚁金服37.5%税前利润的权益转换成三分之一的股权。

阿里巴巴称，支付宝及其本地钱包合作伙伴拥有12亿活跃用户，其中9亿用户在中国。

监管公告讯息显示，2019年1-9月蚂蚁金服向阿里巴巴支付43.5亿元人民币(6.34亿美元)的特许服务费和软件服务费。根据在上述换股措施之前的利润分成协议计算，蚂蚁金服这九个月的税前利润在116亿元左右。

两名知情人士指出，在近期与中国证监会的一场会议中，蚂蚁金服讨论了IPO可能性及其他议题。

但七位了解IPO流程的消息人士表示，任何IPO计划都仍然非常不确定。

一名知情消息人士表示，在获得证监会批准IPO方面，蚂蚁金服尚无进展。

证监会未回覆置评要求。