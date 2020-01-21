世卫组织将召开会议 评估新型冠状病毒疫情

（早报讯） 世界卫生组织宣布，该组织总干事谭德塞将于1月22日在日内瓦召集紧急委员会会议，评估近期在中国及周边国家发生的新型冠状病毒疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”，并就如何控制疫情传播提出建议。

根据世卫组织《国际卫生条例》，“国际关注的公共卫生紧急事件”是指“通过疾病的国际传播构成对其它国家的公共卫生风险并可能需要采取协调一致的国际应对措施的不同寻常的事件。”

联合国新闻中心20日报道，世卫组织总干事将征求由国际专家组成的“突发事件委员会”的意见，并最终确定本轮新型冠状病毒疫情是否构成国际关注的突发公共卫生事件。

截至北京时间1月20日晚8时，中国境内共发现新型冠状病毒确诊病例218例（武汉198例，北京5例，广东14例，上海1例），疑似病例6例，治愈出院25例，死亡3例。

武汉卫健委说，目前，武汉市共有15名医务人员确诊为新型冠状病毒感染的肺炎病例，另有1名为疑似病例。16例患者中，危重症1例，其余病情稳定，均已隔离治疗。

此外，日本报告确诊病例1例，已治愈出院。泰国报告确诊病例2例。韩国报告确诊病例1例。

世卫组织驻华代表处今天通过社交媒体表示，“在过去几天，中国报告了新型冠状病毒（2019-nCoV）的新病例。卫生部门在呼吸道疾病患者中加大了针对2019-nCoV的搜索和检测，因此出现新确诊的病例并不意外。根据人员流动特征，可能会有更多病例确诊。”

世卫组织指出，此次在中国武汉发现的新型冠状病毒属于“冠状病毒”这个大家族，该家族的病毒种类繁多，所导致的疾病从普通感冒到重症不等，严重情况下甚至可能导致死亡。