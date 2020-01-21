穆迪下调香港评级至Aa3 港府：非常不认同

信用评级机构穆迪20日晚宣布下调香港评级，从“Aa2”下调至“Aa3”，指因香港管治和司法机构的力量“比之前估计薄弱”；但将香港评等展望从负面调整为稳定。香港政府回应称，非常不认同穆迪对香港情况的评估。

据路透社报道，香港政府发言人在声明中回应：“我们非常不认同穆迪对香港情况的评估，并对穆迪下调香港信用评级的决定深感失望。”

香港政府强调，自回归以来，特区政府一直严格按照《基本法》的规定落实“一国两制”、“港人治港”、高度自治，不认为穆迪有足够理据就此提出任何质疑。

发言人说：“尽管过去七个多月香港面对自回归以来最严峻的社会动荡，特区政府在中央政府的大力支持下，仍坚守‘一国两制’方针，依法应对局面，以自身力量遏止暴力，尽快回复社会秩序。”

穆迪此前表示，特区政府未有切实可行的计划，解决过去九个月香港市民的政治、经济和社会问题，可能反映出内在体制实力低于穆迪原先的评估。

政府发言人表示，持续的社会动荡反映香港社会存在深层次问题，特区政府即将就此进行独立研究及检讨，亦正积极与不同背景、政治立场和年龄层的市民对话，虚心聆听他们的意见，为社会寻找出路。

此外，发言人表示，穆迪对香港的信用评级亦与香港良好的信用基础不符。特区政府的财政状况以及对外资产净值长期以来位居国际前列，为香港提供强大的缓冲以应对挑战。

穆迪亦认同市场对联系汇率制度的信心仍然坚固。政府发言人指，香港银行体系稳健，银行资本充足，流动性充裕，资产质素健康。过去一年，随着IPO（首次公开发行）和债券融资活动的蓬勃发展，资本市场表现良好，沪港通和债券通的使用额亦大幅上升。

“很多香港正面对的社会问题，包括穆迪提出的财富不均、人口高龄化，和楼价负担能力，并非香港独有，更没有影响香港的制度优势和香港作为国际金融中心、贸易中心与全球最佳营商地之一的核心竞争力。这包括法治和司法独立，健全的监管制度，资金、人才、货物和资讯自由流出，简单低税制，高效的基础设施，以及高质素的专业服务等等。”发言人称。

发言人表示，特区政府会继续虚心聆听市民的声音，加强与市民和社会各界的沟通，克服困难，让香港重新出发。

另一国际评级机构惠誉去年9月把香港长期外币发行人违约评等由“AA+”降至“AA”。