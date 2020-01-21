专家批港府防疫落后 估计新型病毒或适应人传人传播方式

有香港大学传染病专家认为，港府应对新型肺炎疫情的措施落后于形势，让人感觉是措手不及，防疫宣传严重不足，并估计新型冠状病毒正在适应或已经适应人传人的传播方式。

据香港电台报道，香港从今天（19日）凌晨起要求由武汉乘搭飞机抵港的旅客填写健康申报表。港大感染及传染病中心总监何柏良今天在港台一个节目上说，除了要求填写健康申报表，港府应该采取更多防疫措施，不要等到香港出现首宗确诊个案才开始行动。

何柏良说，中国大陆官方公布的数据很少，他知道的资料不会比一般人多。他也说到，由于临床数据少，如果香港出现确诊个案，只能参考类似的疾病处方药物，例如沙斯、中东呼吸综合症，最坏的情况是病毒一传入香港，就已经有数十人感染，出现“超级传播”的情况。

何柏良提醒香港市民，不要以为17年前的沙斯惨痛教训历史一定不会重现。

何柏良也说到，目前已亮起两盏红灯，第一是确诊个案在短时间内喷射式上升，第二是疫情在武汉以外的地区广泛传播。

何柏良认为，最担心的是目前的部分发病个案，是已经超过14天的监测期，部分原本没有列入监测范围的人也发病，估计在武汉的实际染病人数比呈报确诊人数多。他指出，根据大陆数据，春运期间人口流动量大，大部分从武汉出发的旅客都是向南下，预料农历新年前确诊个案会增加很多，其中广东省的升幅会比较明显。