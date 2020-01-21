中国三分之二的省市自治区预计今年经济增速放缓

中国大多数省市自治区预计2020年经济增长会放缓。有媒体分析，这些数据彰显出的全国性趋势预计会导致全国人大在3月份的会议上调整正式目标。

据彭博社1月21日报道，根据各地部署2020年计划的工作报告，中国的31个省市自治区迄今已有三分之二下调了今年的经济增长目标。去年9月底占到中国经济产出42%的12个省市自治区预计今年增速会在6%左右或者更低。另有八个省市自治区预测今年的经济增速将在6%至6.5%。

中国经济正走在逐渐放缓的轨道上，在3月份的会议上，全国人大预计将审议通过2020年的增长目标设在“6%左右”，低于上周公布的2019年6.1%的增速。

尽管速度放缓，中国去年的经济产出仍增长了5万亿元人民币（7290亿美元），增幅超过瑞士的GDP。

然而地区差异很大，欠发达的江西省去年增长了约8.5%，而毗邻北京的天津市增速为4.5%，仅好于身处中国东北老工业区的吉林。

彭博社在报道中分析，深受债务问题、违约和错报经济数据困扰的天津预计自身的困境还会持续下去。从2013年到2018年，当地的经济增速已经从全国最快变成全国最慢。天津预测今年的增速会在5%左右。

即使经过下调，也并不意味着这些省市自治区肯定会达到目标。至少有九个省市自治区2019年未达到目标，其中包括江苏、吉林和黑龙江。

中国经济总体增长目标通常会在每年的全国人大会议上随着详细的经济规划一起公布。四川和云南尚未公布2020年增长目标。