携程、去哪儿网：至武汉订单可免费取消

包括携程、去哪儿网等在内的中国在线旅游平台今天（21日）相继推出针对武汉肺炎疫情的退改保障政策。

据澎湃新闻报道，携程方面通过官方微博表示，被确诊为新型冠状病毒肺炎或因疑似新型冠状肺炎被机场(港口)隔离劝返的用户，以及作为密切接触者的同行人，可免费取消携程平台预订的全部产品，损失由携程承担。针对即日起至1月31日春节期间武汉地区酒店、门票、用车订单，携程提供免费取消保障。目前武汉地区多数酒店接受协调，可无损退订；对于无法协调的酒店订单损失，携程将为用户承担。针对公共交通（机票、铁路）的各类订单，目前民航及铁路部门暂未推出针对此次疫情的特殊退改政策，对于有退订需求的用户，携程将竭尽全力与航空公司等产品提供方沟通，为用户协调免费退订或减少损失。

去哪儿网推出的退改保障政策包括：被确诊为新型冠状病毒肺炎或因疑似新型冠状肺炎被机场(港口)隔离劝返的用户，以及作为密切接触者的同行人，可免费取消去哪儿网平台预订的度假类产品，损失由去哪儿网承担。针对即日起至1月31日春节期间武汉地区酒店、门票、用车订单，去哪儿提供免费取消保障。目前武汉地区多数酒店接受协调，可无损退订；对于无法协调的酒店订单损失，去哪儿将承担损失。目前各航司陆续推出针对发热旅客的特殊退改政策，去哪儿网将全力按照航空公司政策为用户协调免费退订或减少损失。