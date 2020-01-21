新竹疑似肺炎个案：一人已排除 另一列尚待检验结果

台湾新竹市卫生局今天（21日）公布，已接获新竹马偕医院通报疑似严重特殊传染性肺炎病例，其中一例已排除出院，另一例尚待中央检验结果。至于网传医院张贴疑似个案公告一事，医院副院长已要求将公告撤下。

综合台湾《自由时报》和中时电子报报道，新竹市卫生局长王宗曦说，其中一名病患为47岁女性，住在新竹县竹北市，因外派中国大陆出差，1月中旬在武汉期间发现有呼吸道症状，返台后陆续出现发烧等呼吸道不适症状，昨天到新竹马偕医院就诊，并由院方依规通报疾管署疑似严重特殊传染性肺炎。

新竹市卫生局已就该个案，责成医院第一时间通报、感染控制与负压隔离，于当日将检体专人专车送至疾病管制署昆阳检验室，并依据疾管署规定移请该个案居住所在地新竹县卫生局进行疫情及接触者调查。依据传染病防治法，疫情的认定、发布及解除，由中央主管机关疾管署统一发布。

新竹马偕副院长陈重助说，两名患者住院以后，状况稳定，今天上午状况甚至有明显改善，至于造成社会的恐慌，与民众的紧张，是因院方将本案例以沙斯高规格处理，且患者又有旅游史以及肺炎，院方才会通报为武汉肺炎，并在负压隔离病房收治。

陈重助说，另一个案也是从武汉回来的新竹县28岁男性患者，昨天收治，状况也已经稳定并做防护措施当中。他说，女患者回国后都在家里，没有到公共场所。

对于张贴疑似个案公告造成各界恐慌，院方坦承不妥。陈重助说，由于这是一起没有确诊的事件，因此他早上7时半已经要求撤掉公告。