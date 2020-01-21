曾发《娶刘亦菲可行性报告》山西省级期刊：早年管理不规范

有媒体发现，由中国山西三晋报刊传媒集团主办的《政府法制》期刊10年前刊登了一篇《本人娶刘亦菲的可行性报告》。该杂志一名工作人员回应表示，早期管理不很规范的时候刊登过这类文章。现在管理规范了，“幽默”的内容已经很少，但有些幽默类的也可以发。

据澎湃新闻报道，《政府法制》杂志一位工作人员1月16日作出如上回应。

有网友反映，《政府法制》期刊在其2010年第36期杂志上刊登了《本人娶刘亦菲的可行性报告》，网友质疑省级法制类期刊能否刊登这样的文章。

记者从中国知网上下载了这篇报告，文章没有署名。

这篇文章写到，“尊敬的领导：首先鄙人要严正申明，鄙人的感情是非常真挚的！鄙人的身世也是绝对清白的！鄙人每次见到刘亦菲娇美的面容都惊为天人：此女只应天上有，人间哪得几回见！鄙人对伊的感情苍天可鉴！天可崩，地可裂，此情不可灭！鄙人呕心沥血耗时7200秒，翻遍诸多法律文献，综合运用多种研究方法，最后终于得出以下刘亦菲成为我老婆的可行性研究成果。”

记者发现，这篇作者不详的文章，2006年9月时曾发在天涯社区的天涯杂谈板块，帖文题目为《我想娶刘亦菲的可行性报告》。《政府法制》期刊在其2010年第36期杂志刊登的这篇文章，和天涯社区的文章内容大致一样、略有不同。

记者在维普网检索发现，对《政府法制》杂志的介绍是“我国目前唯一一份宣传依法行政的大型综合性法制半月刊，系中国政府法制系统核心期刊”。2019年的各期《政府法制》杂志中，仍不时有“漫画幽默”栏目。