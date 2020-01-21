中国保持全球第二大外资流入国地位

中国商务部副部长钱克明介绍，中国去年全年实际利用外资9415亿元（人民币，下同，1841.09亿新币）、同比增长5.8%，新设外资企业超过四万家，保持第二大外资流入国地位。

据新华社报道，钱克明在中国国务院新闻办公室1月21日举行的新闻发布会上介绍，中国2019年外资大项目加快落地，1亿美元（1.35亿新币）以上外资项目数量达834个，同比增长15.8%。外资结构优化，高技术产业利用外资增长25.6%，占比升至28.3%。

他介绍，部分发达经济体对华投资较快增长，新加坡、荷兰、韩国对华投资分别增长51.1%、43.1%、21.7%。自贸试验区引资作用增强，中国新设六个自贸试验区和增设上海自贸区临港新片区，18个自贸区落地外资企业6242家、利用外资1436亿元，占全国比重均超过15%。

中国商务部外资司司长宗长青介绍，2019年，在全球经济增长放缓、跨国投资低迷的条件下，中国吸收外资实现逆势增长。按美元计，达到1381.4亿美元，比上年增长2.4%。规模再创历史新高，在发展中国家中排在首位、全球排第二位。

在对外投资方面，钱克明介绍，2019年全年非金融类对外直接投资1106亿美元，下降8.2%。投资结构更加均衡，主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业。