预亏近113亿 乐视网退市或成定局

中国的乐视网1月20日发布了2019年度业绩预告， 预计亏损113亿元（人民币，下同，22.09新币）。公司表示，时任管理层作为签订合同人，超越代理人权限签订合同，给公司造成巨额经济损失，是导致公司2019年度巨亏的主要原因。

据中国央视财经报道，乐视网预计，2019年全年净利润为亏损112.81亿元至112.86亿元，上年同期亏损40.96亿元。

乐视网公告仅，公司受乐视非上市体系经营不善的延续影响，形成的大量关联应收和预付款项，造成公司资金流极度紧张，致使公司对上游供应商形成大量欠款无法支付、合同违约引发大量诉讼等问题；同时由于供应链暂停等问题进一步导致公司下游销售大幅下滑，回款困难。

乐视网2019年三季报数据显示，截至2019年9月30日，公司股东数量为28.07万户。其中，乐视网创办人贾跃亭持股数量为9.2亿股，占比23.07%，仍为乐视网第一大股东；贾跃民持有6368万股，占比1.6%；乐视控股（北京）有限公司持有2388万股，占比0.6%；三者所持股份全部处于冻结状态。

乐视网1月8日曾在深交所互动易平台举行线上公开致歉会，公司董事长兼总经理刘延峰、董事武宝雨等高管与投资者进行了交流，现场有投资者问及“贾跃亭还有乐视网多少的股份？他能马上卖了还钱吗？”

刘延峰对此表示，贾跃亭目前不能处置其所持有的乐视网股份。乐视网方面同时明确，贾跃亭虽然全部股份被冻结，大部分股份被质押，但目前仍是公司实际控制人。

由于2019年的巨幅亏损，有投资者直接向高管询问乐视网是否会退市。对此，刘延峰回应：“如若公司股票被交易所决定暂停上市后，公司出现《创业板上市规则》13.4.1规定相关情形，公司股票存在被终止上市的风险。”

事实上，乐视网当前公布的2019年业绩预告情况，将会触及《创业板上市规则》13.4.1规定中的“暂停上市后首个年度经审计的净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值”“暂停上市后首个年度经审计的期末净资产为负值”等多项终止上市条件。

最近一期风险提示公告中，乐视网直言：“公司面对诸多历史问题无法得到有效、及时解决，同时面临因现金流极度紧张引发大量债务违约，进而被动应对诸多诉讼和无法短期内执行的判决，公司金融和市场信用跌入谷底，业务开展遭受重重阻碍。”