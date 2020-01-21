报告：过半30岁女青年想婚前拥有个人房产

有报告显示，在2020年正式步入30岁的首批90后中，53.7%的女生认为应该在婚前奋斗、有自己的房子。

据中国新闻网1月21日报道，青年社交平台探探发布了《2020年30岁单身90后情感报告》，从情感状态、婚恋观等维度，解读剖析首批“奔三”单身青年的情感状况。

报告显示，七成以上30岁单身“90后”曾经历两年以上感情空窗期，五年以上的占全部受访对象的22.2%。

阻碍他们脱单（脱离单身）的最主要的五大因素分别是圈子小、宅、工作忙、眼光高和性格原因。其中，有72%的被调查用户把圈子小列为了头号因素，占比最高。不少受访者表示，年龄逐渐增长，脱单越来越难。

报告指出，八成以上（81.9%）的30岁单身“90后”经历过被催婚，他们中的绝大部分都遇到过来自父母的压力。

不过，报告显示，压力可能会变成试图脱单的动力，但绝非大部分人选择结婚的动力。

超八成的30岁单身“90后”坚信“真爱不怕晚”。82.9%的受访对象表示，不因年龄而急于结婚；只有不到两成要着急结婚。

对于青年们对待情感的态度，报告显示，80.6%的30岁单身90后认为感情应该是务实顾家的。

在择偶标准上，尽管男生女生给出的答案有些不同，但最重要的第一因素都是三观。男生最看重的因素有，三观（84.1%）、性格（83.4%）、长相（62.9%）、身材（49.5%）、家庭情况（33.9%）。女生最看重的因素则是，三观（88.9%）、发展潜力（83.0%）、家庭情况（56.5%）、性格（56.0%）、长相（50.4%）。

在房子和车的问题上，53.7%的女生认为应该在婚前奋斗、有自己的房子，安全感自给自足。从男生的角度来看，他们认为女生婚前应该有属于自己房产的比例仅有9%；男方该买房的比例46.3%；接受婚后租房21.6%。不过，在报告中，男生、女生普遍都认同夫妻婚后可共同还房贷，一起而努力。