武汉华南市场涉卖逾40种野味的摊铺关闭

网上流传一张中国武汉华南海鲜市场商铺“大众畜牧野味”的推销图片，图片显示，该店铺售卖的野味种类多达42种，包括竹鼠、狗狸獾等，均可活杀现宰。有媒体走访发现，商铺已闭店。

据《新京报》报道，记者1月21日在华南海鲜市场东区看到，该商铺位于市场东区北侧，招牌名为“大众畜牧业味”，商铺已闭店。记者多次拨打商铺电话，均无人接听。

根据网传图片，“大众畜牧”售卖的野味种类多达42种，包括竹鼠、狗狸獾、猪狸獾、果子狸、狐狸、树熊、孔雀、大雁等，均可活杀现宰，速冻冰鲜，送货上门。

市场一名女商铺老板告诉记者，自己此前曾前往该店铺中，店里以售卖羊肉等常见肉类为主。另有一名男商铺老板说，市场休业前该店铺一直正常营业，据他了解，这家店确实售卖野味。

公开信息显示，华南市场有合法售卖野生动物的摊位。武汉市市场监督管理局官网文件显示，监管部门2019年9月25日曾对在华南海鲜批发市场内，对售卖虎斑蛙、蛇、刺猬等动物的近八家商户进行排查，严禁其经营未获审批的野生动物。

中国野生动物保护协会一名工作人员说，从业者取得相关的售卖资格许可，可以售卖人工繁育的野生动物物种。

华南市场一家商铺的李姓老板说，市场售卖野生动物的摊位集中在西区中部一条长廊，“偷着卖那多少是有的。”

上述中国野生动物保护协会工作人员表示，目前对野生动物经营的监管依然存在很大难度，“被售卖的野生动物来源很难确定，是野生还是人工繁育的，来源只有经营者自己清楚。”

中国国家卫健委高级别专家组组长钟南山20日在与中国央视连线直播时指，病毒源头是哪种动物尚不清楚。从流行病学调查看，病毒来自于野生动物，可能性比较大的是竹鼠、獾等。