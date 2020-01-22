美国境内出现首起新型冠状病毒病例

（早报讯）武汉新型冠状病毒已蔓延至亚洲以外地区，美国疾病预防与控制中心公布，美国境内出现第一例新型冠状病毒感染的确诊病例。

美国疾病控制中心的发言人星期二（21日）宣布，一名美国人在西雅图被诊断出感染了新型冠状病毒。美国媒体报道称，该病患30岁，目前病情稳定。当地政府拒绝透露病人的身份。

据报道，该患者此前曾赴武汉周边地区旅行，他回返美国后出现症状，并在网上看到有关病毒的消息后，立即联系了他的医疗保健提供者入院治疗。

根据患者的旅行史和症状，医护人员怀疑他可能染上新型冠状病毒，并收集了一个临床标本送往美国疾病预防与控制中心。通过病理分析，美国疾病预防与控制中心于当地时间本周一下午确认该男子感染了新型冠状病毒。该男子称，他没有接触过冠状病毒感染患者，也没去武汉的海鲜和家禽市场。

美国媒体报道称，确诊的这名首个病人在本月15日入境美国。这是亚洲境外首起确诊新型冠状病毒的案例。在中国境外，韩国、日本和泰国也有人感染该病毒。

另外，美国疾病预防与控制中心已将其针对中国武汉的旅行安全警示通知从一级提高到二级；如果情况严重，可能提高到三级。截至当地时间周二下午，美国疾病预防与控制中心建议旅客“加强警惕”，并将状态提高为“警告-二级”。最高级别的“警告-3级”是建议旅行者“避免不必要的旅行”。

随着中国新型肺炎病毒的扩散，世界越来越多的国家都在采取措施加以应对，在机场、火车站、公路等交通要道设立体温检测，对可能携带这种新型病毒的人进行筛检。

中国当局已经证实，中国境内感染新病毒的人数接近300人，而且已经有六人死亡。