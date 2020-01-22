八人传播肺炎不实消息被武汉公安查处 胡锡进透露内情

本月初，武汉警方因网民传播肺炎不实消息依法查处八人。随着疫情发展，外界也愈发关注这8人的情况。

《环球时报》总编辑胡锡进1月21日通过微博透露，公安部门当时是把这八位市民请去调查，过程友好客气，没有一人被拘留、处罚。武汉有关人士向他解释，当时多数人没想到疫情后来会发展得如此严峻，社会情绪的稳定是官方当时的优先考虑。

观察者网报道，武汉市公安局官方微博@平安武汉1月1日发帖称，武汉近期发现接诊多例肺炎病例，市卫健委就此发布了情况通报。但一些网民在不经核实的情况下，在网络上发布、转发不实信息，造成不良社会影响。公安机关经调查核实，已传唤8名违法人员，并依法进行了处理。

对此，胡锡进21日连发三条微博，在第一条微博中，他呼吁武汉市公安局重新开展调查，并依据更新的事实情况做出结论，通报社会。

第二条微博中，胡锡进表示，相信当时武汉公安部门掌握的信息不足，武汉卫健委对疫情的认识也与今天不一样，“但是现在回头看，那8个人说这种病就是SARS等等，离事实的距离就不像当时看上去那样大了。加上他们不是专业人士，他们那样做的动机和影响，今天看上去也会有非常不同的感受。”

胡锡进认为，谣言必须打击，但对造谣进行定性和法律追究时一定要慎之又慎，公安局对该案做出重新定义“很有必要”。

21日晚，胡锡进透露武汉市有关人士已联系他说明此事的情况。该人士说，公安部门当时是把那8位市民请过来调查，过程非常友好客气，且8位市民没有一人被拘留、被处罚。

该人士表示，现在回头看，那8人说这次的病毒就是SARS，不准确，但他们作为非专业人士有这样的偏差可以理解。只是在当时的情况下，大多数人没想到疫情后来会发展得如此严峻，社会情绪的稳定是官方当时的优先考虑。他表示，现在大家都投入到了“武汉保卫战”中。