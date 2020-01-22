武汉肺炎疫情扩大 蔡英文吁北京公开透明

台湾昨天出现首个武汉肺炎确诊病例后，总统蔡英文今天亲上火线，试图安抚台湾民众，保证民进党政府已做好因应疫情的整备工作。她也向对岸喊话，呼吁北京当局善尽国际责任，让疫情公开透明，与台湾充分共享正确的疫情资讯。

中国大陆武汉肺炎疫情持续扩大。根据大陆官方统计，截止21日24时，大陆境内的武汉肺炎确诊病例已达到440例，死亡九人。台湾卫生福利部疾病管制署昨天也宣布，一名55岁女台商前晚从武汉飞抵入境台湾后，证实感染武汉肺炎。

由于疫情在春节假期来临前持续蔓延，引发台湾社会忧虑，蔡英文今早偕同副总统陈建仁召开记者会，说明政府的防疫工作，并吁请公众无需惊慌。

蔡英文指出，她今早已召开国安高层会议并听取简报。她说，台湾的整体检疫通报系统已经建立，机场的防疫把关也非常严格，请台湾民众放心。

蔡英文也指示卫生相关部门强化筛检病毒的能量，并加强宣导，避免民众恐慌。她指出，卫生福利部已盘点全台各地医院的检疫流程、病床等医疗量能，一旦疫情加剧，全台各地的检疫措施将相应升级。她说，政府会以“超前部署，料敌从宽”的原则，因应疫情变化。

蔡英文在谈话中也向大陆喊话，呼吁对岸身为国际社会一份子，应善尽国际责任，让疫情公开透明，与台湾充分共享正确的疫情资讯。她说：“政治的考量不应该超越人民的保障。”

蔡英文也利用机会，重申台湾加入世界卫生组织（WHO）的必要。她说，台湾与地球其他角落随时面对健康风险，如今更是防治疾病的前线，“WHO要有台湾参与的空间”。

台湾的大陆委员会昨天已将武汉列为“橙色”的旅游警示区，呼吁台湾民众避免非必要的旅行。交通部长林佳龙昨天宣布，将请台湾旅行业者不要出团武汉，并要求台湾籍航空公司研议停飞武汉航线。交通部观光局今天表示，将发函请各大旅行社停止出团武汉。