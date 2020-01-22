武汉肺炎确诊病例升至440例 中国国家卫健委: 坚持日发布制度

中国官方今早（22日）通报，截至21日24时，中国境内的武汉肺炎确诊病例已达440例，死亡人数上升到九人。

中国国家卫健委副主任李斌今早在国新办发布会上指出，疫情传播途径以呼吸道传播为主，病毒存在变异的可能，疫情存在着进一步扩散风险。

由于中国正值人员流动激增的春运，李斌表示，这将从客观上加大疫情传播的风险和防控难度。

他披露，截至21日24时，中国13个省（区、市）累计报告确诊病例440例，死亡病例累计九例，新增三例，全部为湖北病例，新增确诊病例为149例。

目前，追踪到的密切接触者2197人，已解除医学观察765人，尚有1394人正在接受医学观察。

武汉肺炎疫情首度曝光至今已超过20天，官方通报的病例本周起迅速激增。对此，李斌解释，病例数量变化较大，与对疾病的认识不断加深、完善诊断方法，优化并向全国下发了诊断试剂有一定的关系。

他并指出，专家研判认为，病例主要与武汉相关，已经出现了人传人和医务人员感染，存在一定范围的社区传播。

李斌重申武汉市政府昨天的呼吁说，原则上如没有必要，建议外面的人不要到武汉，武汉的市民没有特殊情况也不要出武汉。

针对《联合早报》提问早期的信息披露是不是不够充分，政府对疫情是否存在瞒报情况，中国国家卫健委应急办主任许树强在发布会上并未直接回应，但强调当局“高度重视信息公开，信息公开十分重要”。

他并详细介绍疫情发生后的信息披露情况说， 疫情发生后，国家卫健委指导湖北省武汉市卫健委于2019年12月31日和2020年1月3日、5日、9日发布了疫情和防控信息，根据疫情发展的变化，也从1月11日起开始每天更新疫情最新动态。

他也说，中国国家卫健委在1月9日“及时公开发布病原检测结果判定为一种新型冠状病毒”；今日，湖北武汉以外的地区陆续报告病例。

许树强强调，为使社会公众及时、准确、全面掌握疫情的信息，从1月20日起，国家卫健委每日汇总发布全国各省份确诊病例和疑似病例数据，大家在国家卫生健康委员会的网站可以看到。

他说：“日发布制度我们会坚持下去，包括春节期间，直到不再需要发布。”

目前武汉当地已有15名医护人员感染武汉肺炎，另有一个疑似病例，引发出现俗称“毒王”的超级传播者的担忧。

不过，中国科学院院士、中国疾病预防控制中心主任高福今天回应称，对于这个新型冠状病毒还处于一个不断认知过程中，目前还没有证据说已经有了超级传播者。（联合早报北京特派员杨丹旭）